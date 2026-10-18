Синди Кроуфорд о смерти сына: мы безутешны от потери

"До встречи, наш мальчик": Синди Кроуфорд сделала заявление после смерти сына Синди Кроуфорд о смерти сына: мы безутешны от потери

Москва18 окт Вести.60-летняя американская модель и актриса Синди Кроуфорд выпустила официальное заявление после смерти 27-летнего сына - Пресли Гербера.

Обращение размещено на ее странице в соцсети под черно-белой фотографией сына с ангельскими крыльями. Под обращением подписались ее муж Рэнди Гербер и дочь Кайя.

Мы безутешны от потери нашего любимого сына и брата. Мы бесконечно счастливы, что Пресли был в нашей жизни 27 лет сказано в публикации

В посте также говорится, что Пресли Гербер – "добрая, прекрасная душа, которую любили и которая любила, сейчас и навсегда". По словам Синди Кроуфорд, семья гордится тем, как он "держался в этом мире", и благодарны всем за поддержку и любовь.

До встречи, наш милый мальчик. Мы любим тебя навсегда. Мама, папа и Кайя говорится в заявлении

Модель Кайя Гербер, сестра Пресли, на своей странице опубликовала видео с собой и братом, сделанное в их детстве. Обращаясь к брату, она написала, что любит его "самой сильной любовью".

Пресли Гербер умер 20 сентября во время пребывания в реабилитационном центре, в который поступил за несколько часов до трагедии. По данным СМИ, полиция предполагает, что причиной смерти стала передозировка.

Пресли Гербер – старший сын модели Синди Кроуфорд и ее мужа Рэнди Гербера – бывшего манекенщика, владельца модных ресторанов. Пресли, как его родители и сестра, сам работал в модельном бизнесе, впервые подписал контракт с брендом в 15-летнем возрасте.