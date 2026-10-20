Внучка Роберта Кеннеди скончалась в США в 42 года В США скончалась 42-летняя внучка экс-генпрокурора США Роберта Кеннеди

Москва20 окт Вести.В возрасте 42 лет в США скончалась внучка экс-генпрокурора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди, Кайл Фрэнсис Кеннеди. Некролог опубликовало американское похоронное бюро Burke & Blackington.

В некрологе причина смерти Кайл Фрэнсис Кеннеди не уточняется.

Кайл Фрэнсис Кеннеди, 42 года, 21 сентября 2026 года тихо скончалась в своем доме в Вествуде, штат Массачусетс говорится в некрологе

Кайл Фрэнсис Кеннеди была дочерью одного из 11 детей Роберта и Этель Кеннеди – Майкла. Ее отец трагически погиб в 1997 году, катаясь на лыжах.

В 2019 году Кайл Кеннеди участвовала в Бостонском марафоне. Но годом спустя оказалась парализованной, получив травму спинного мозга. Травма побудила выпускницу Джорджтаунского университет выступить в защиту прав людей с инвалидностью. Она активно отстаивала права инвалидов, выступала на различных слушаниях, в том числе в законодательном собрании Массачусетса.

Дочь Кайл Кеннеди Джози умерла вскоре после рождения, но у женщины остались двое сыновей. Это 12-летний Конор и девятилетний Деклан.

Прощание с внучкой Роберта Кеннеди прошло в частном порядке.

Ранее министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший отметил, что Соединенные Штаты столкнулись с плохой ситуацией – снижением уровня рождаемости.