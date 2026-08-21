Вдова экс-госсекретаря США Киссинджера скончалась на 93-м году жизни NYT: вдова бывшего госсекретаря США Киссинджера умерла на 93-м году жизни

Москва21 авг Вести.Нэнси Киссинджер, вдова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, скончалась в возрасте 92 лет, сообщает издание The New York Times (NYT).

По словам родственников, Нэнси Киссинджер умерла 20 августа у себя дома в поселке Саут-Кент (штат Коннектикут, США).

Нэнси никогда не занимала официальных дипломатических постов, однако сопровождала мужа в его зарубежных поездках, в том числе в СССР и страны Ближнего Востока, и появлялась рядом с супругом на протокольных фотографиях с мировыми лидерами.

Нэнси Мэджиннес родилась в 1934 году в Манхэттене, до замужества работала помощницей губернатора Нью-Йорка Нельсона Рокфеллера, а также научным сотрудником у будущего мужа во время его работы в Гарвардском университете. Супруги поженились в 1974 году.

Генри Киссинджер, занимавший посты госсекретаря и советника по национальной безопасности при президентах США Ричарде Никсоне и Джеральде Форде, скончался в ноябре 2023 года в возрасте 100 лет.