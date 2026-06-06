В Париже на 94-м году жизни скончалась Бернадетт Ширак

Вдова экс-президента Франции Жака Ширака скончалась в 93 года В Париже на 94-м году жизни скончалась Бернадетт Ширак

Москва6 июн Вести.Бернадетт Ширак, вдова бывшего президента Франции Жака Ширака, умерла в возрасте 93 лет. Об этом агентству AFP сообщила ее дочь Клод Ширак.

Она ушла из жизни вечером, мирно, в окружении своих близких рассказала дочь

Как отмечают журналисты, Бернадетт Ширак была единственной первой леди в истории Пятой республики, занимавшей выборную политическую должность.

В 1971 году ее впервые избрали в муниципальный совет коммуны Сарран, а с 1979 по 2015 год она была генеральным советником департамента Коррез. В 2025 году ее удостоили звания офицера ордена Почетного легиона. При этом кавалером ордена она стала еще в 2008 году.

В годы президентства мужа Бернадетт неоднократно посещала Россию, а в 2007 году получила медаль Пушкина за вклад в распространение русского языка и сохранение культурного наследия. 18 мая ей исполнилось 93 года.

Жак Ширак скончался 26 сентября 2019 года в окружении семьи на 87-м году жизни.