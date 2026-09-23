Врач назначал умершему от передозировки сыну Синди Кроуфорд кетамин TMZ: врач назначал сыну Синди Кроуфорд кетамин, зная о его зависимости

Москва23 сен Вести.Врач реабилитационного центра назначал кетамин сыну супермодели Синди Кроуфорд Пресли Герберу, причиной смерти которого, предположительно, стала передозировка, пишет TMZ со ссылкой на источники.

Ранее Daily Mail сообщала, что причиной смерти Гербера могла быть передозировка, но окончательного заключения пока нет.

Как рассказали TMZ люди, регулярно общавшиеся с Пресли Гербером, врач давал сыну супермодели кетамин, несмотря на то что был осведомлен о его наркозависимости. По данным издания, кетамин может использоваться для лечения наркотической зависимости. Но управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) не разрешает такое его использование.

Близкие друзья Гербера возмущены тем, что врач прописал это вещество, и считают необходимым привлечь его к ответственности.

Пресли Гербер умер в реабилитационном центре Лос-Анджелеса в возрасте 27 лет.