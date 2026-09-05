Сын Младича рассказал о фентаниле, который давали в тюрьме его отцу Сын Младича: отцу перед смертью назначили фентанил

Москва5 сен Вести.Бывшему командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу за несколько месяцев до смерти в тюрьме в Гааге начали давать фентанил. Об этом в интервью RT рассказал его сын Дарко Младич.

По его словам, препарат стали применять после того, как генерал перенес два инсульта. Семью, как утверждает Дарко Младич, уведомили об этом не сразу. После второго инсульта генерал потерял способность говорить, что, по словам его сына, подтвердили врачи с обеих сторон.

Только когда нас уведомили, что ему начали давать фентанил, мы тогда стали глубже это исследовать и увидели, что фактически происходит процесс убийства сказал он

По словам Дарко Младича, врачи объясняли, что фентанил используют, в частности, для облегчения сильных болей у онкологических пациентов на терминальной стадии. При этом, утверждает сын генерала, его отец на физическую боль не жаловался. В последнее время он говорил лишь о душевных страданиях, связанных с переживаемой им несправедливостью.

Фентанил - мощный синтетический опиоидный анальгетик. По обезболивающему эффекту фентанил многократно превосходит морфин.

Ратко Младич умер 27 августа в тюрьме в Гааге в возрасте 84 лет. Последние 15 лет жизни он провел в заключении. Здоровье 84-летнего генерала резко ухудшилось в апреле, он перенес инсульт, позже еще один. Однако судьи отказали в просьбе семьи и адвокатов временно отпустить Младича для лечения в Сербию.

Младич – бывший командующий армией боснийских сербов во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Для значительной части жителей Сербии и Республики Сербской БиГ он является героем.