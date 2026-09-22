Москва22 сен Вести.Причиной смерти сына супермодели Синди Круфорд Пресли Гербера, предположительно, стала передозировка наркотиками, пишет Daily Mail со ссылкой на полицию Санта-Моники.

Как говорится в публикации, полиция рассматривает передозировку в качестве причины смерти 27-летнего Гербера. Издание напоминает, что сын супермодели умер в реабилитационном центре после многолетней борьбы с наркозависимостью. При этом, как отмечается, в полиции заявляют об отсутствии признаков насильственной смерти.

Как также пишет Daily Mail, по завершении судебно-медицинской экспертизы окончательная причина смерти Гербера пока не названа.