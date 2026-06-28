В США родители закормили 7-летнего сына до смерти, он весил более 114 кг Metro: в США семейная пара довела до смерти 7-летнего сына, весившего 114 кг

Москва28 июн Вести.В Соединенных Штатах скончался 7-летний мальчик с массой тела свыше 114 килограмм. Родители ребенка арестованы по обвинению в убийстве, жестоком обращении и пытках, пишет издание Metro.

Каспер из Флинт-Тауншип (штат Мичиган) при росте 128 см весил более 114 кг, когда в ноябре умер от сердечной недостаточности. Этот вес в пять раз превышает норму для семилетнего мальчика. Дэмиен и Джессика О’Брайен были арестованы по подозрению в убийстве второй степени говорится в материале

Как отметил окружной прокурор Дэвид Лэйтон, очевидно, что мальчик стал жертвой халатного отношения собственных родителей. По данным прокуратуры, мальчика водили к врачу всего один раз, хотя у семьи имелась медицинская страховка.

Издание обращает внимание на еще один тревожный факт: помимо погибшего ребенка, в семье росла пятилетняя девочка. Оба ребенка были вне поля зрения образовательной системы и социальных служб — они не посещали школу, а органы защиты детей не располагали никакой информацией об их существовании.

Полицейские, проводившие осмотр, описали внутреннюю обстановку жилья как захламленную и антисанитарную.

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