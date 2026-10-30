Трусова объяснила, что почему уже два года не общается с отцом

Фигуристка Трусова рассказала, почему не общается со своим отцом Трусова объяснила, что почему уже два года не общается с отцом

Москва30 окт Вести.Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года, фигуриста Александра Трусова рассказала, почему уже два года не общается со своим отцом.

Я не общаюсь с отцом уже два года. Считаю, что очень много, что он потом начал делать, повлияло на мою карьеру в худшую сторону. Он, наоборот, подбил мою уверенность в себе. Что дальше делал и с моими братьями. Очень много, что он говорил и делал, повлияло на то, что я стала менее уверенной в себе как в человеке, как в фигуристке сказала она

Фигуристка подчеркнула, что сейчас живет хорошо, но общаться с родителем не хочет.

У меня есть мама, братья, бабушки, дедушки, муж, сын. Мой отец никогда не извинится. Я его очень хорошо знаю добавила Трусова

При этом фигуристка поблагодарила родителей за все, что они ей дали, и за возможность стать той, кем она является. Она уточнила, что основной вклад в ее становление внесла мама, а отец обеспечил финансовую базу для переезда в Москву.