Фигуристка Муравьева вернулась в "Ангелы Плющенко" спустя полтора года

Фигуристка Муравьева вернулась к Евгению Плющенко спустя полтора года Фигуристка Муравьева вернулась в "Ангелы Плющенко" спустя полтора года

Москва20 окт Вести.Российская фигуристка Софья Муравьева вернулась в академию "Ангелы Плющенко". Об этом сообщил руководитель академии, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Telegram-канале.

В личном канале он опубликовал совместные фото с ученицей.

Снова вместе, снова рядом. С Соней-Мурой. Не делаем громких заявлений. Работаем написал Плющенко

Муравьева покинула "Ангелов Плющенко" в апреле 2025 года. Спортсменка отмечала, что сама написала заявление на отчисление. При этом часть источников утверждали, что между фигуристкой и тренером произошла ссора.

После этого она некоторое время тренировалась в группе Алексея Мишина, но вскоре стороны прекратили сотрудничество.

В октябре серебряный призер чемпионата России приняла участие в этапе Гран-при России в Казани, однако официально была без тренера. После этого она поблагодарила Федерацию фигурного катания за возможность вернуться к соревнованиям.

Днем ранее к своим бывшим тренерам также вернулась фигуристка Камила Валиева, перейдя из группы Светланы Соколовской к Этери Тутберидзе.