Мать Елены Костылевой заявила, что дочь больше не будет тренироваться у Плющенко

"Не доверю больше": мать фигуристки Костылевой объявила о ее разрыве с Плющенко Мать Елены Костылевой заявила, что дочь больше не будет тренироваться у Плющенко

Москва22 ноя Вести.Двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева более не будет тренироваться в академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Об этом заявила мать спортсменки Ирина.

Она подчеркнула, что фигуристка будет восстанавливаться от травмы под ее руководством, а затем приступит к тренировкам с другим наставником, как только будет готова к прыжкам.

Я не доверю больше Лену тренеру Плющенко. Всякому доверию есть конец цитирует Ирину Костылеву портал Sport24

Ранее Елену Костылеву лишили стипендии в академии Плющенко из-за поведения матери. Методист академии Елена Благодерова объяснила, что родители Костылевой заключили с учреждением договор, где обязались не давать дочери тренироваться на чужих катках и не публиковать негатив о школе. Оба условия были нарушены, поэтому юристы академии прислали документы о расторжении договора.