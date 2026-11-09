Фигуристку Костылеву лишили стипендии из-за поведения ее матери Фигуристке Костылевой отказали в стипендии из-за поведения ее матери

Москва9 ноя Вести.Двукратную чемпионку России среди юниоров Елену Костылеву лишили ежемесячной стипендии в академии Плющенко из-за поведения ее матери Ирины Костылевой. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на менеджера по делам спортсменки и методиста академии Елену Благодерову.

К сожалению, да, - ответила Благодерова на вопрос о том, лишили ли фигуристку стипендии, которая составляла 65 тысяч рублей в месяц говорится в публикации

Благодерова рассказала, что родители фигуристки заключили с академией договор с двумя условиями: не публиковать негатив о школе, ее руководстве и других спортсменах, а также не тренироваться на чужих катках.

И если воронежский лед еще все могли пережить, то негатив на людей, которые сделали для них столько добра, никто уже не собирался прощать цитирует слова Елены Благодеровой РИА Новости

Оба условия оказались нарушены, после этого юристы академии прислали документ о расторжении договора.

Стало известно, что Ирина Костылева не раз критиковала руководство академии и оскорбляла спортсменов и их родителей в социальных сетях.