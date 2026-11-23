Рудковская: ФФККР знает об отчислении Костылевой из "Ангелов Плющенко" Рудковская сообщила ФФККР об отчислении Костылевой из академии Плющенко

Москва23 ноя Вести.Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уведомлена об отчислении двукратной чемпионки страны среди юниоров Елены Костылевой из академии "Ангелы Плющенко".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора академии Яну Рудковскую.

Елена Костылева отчислена в пятницу (20 ноября – прим. ред.)… ФФККР поставлена в известность. Причины я написала собственноручно [в приказе], потому что для меня это очень важно приводит агентство слова Рудковской

Ранее мать спортсменки Костылевой заявила, что ее дочь больше не будет тренироваться в академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. По словам матери, фигуристка будет восстанавливаться от травмы под ее руководством, а затем приступит к тренировкам с другим наставником.