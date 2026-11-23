Москва23 нояВести.Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уведомлена об отчислении двукратной чемпионки страны среди юниоров Елены Костылевой из академии "Ангелы Плющенко".
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора академии Яну Рудковскую.
Елена Костылева отчислена в пятницу (20 ноября – прим. ред.)… ФФККР поставлена в известность. Причины я написала собственноручно [в приказе], потому что для меня это очень важноприводит агентство слова Рудковской
Ранее мать спортсменки Костылевой заявила, что ее дочь больше не будет тренироваться в академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. По словам матери, фигуристка будет восстанавливаться от травмы под ее руководством, а затем приступит к тренировкам с другим наставником.