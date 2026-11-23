Мать фигуристки Костылевой сообщила о написанном на нее заявлении в полицию

Мать фигуристки Костылевой рассказала, что на нее заявили в полицию Мать фигуристки Костылевой сообщила о написанном на нее заявлении в полицию

Москва23 ноя Вести.Мать фигуристки Елены Костылевой Ирина рассказала, что на нее заявили в полицию. Об этом пишет ТАСС.

Мы сейчас едем с Леной на обследование. Поступил звонок из Успенского отделения полиции, мне сказали, что мне необходимо туда приехать, на меня написано заявление цитирует Ирину Костылеву агентство

Женщина добавила, что понятия не имеет, кто подал заявление и с чем оно связано.

Ранее стало известно, что Елена Костылева прекратила обучение в академии "Ангелы Плющенко". Ее мать Ирина пояснила, что фигуристка будет восстанавливаться после травмы, а потом приступит к тренировкам с другим наставником.