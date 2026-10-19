Камила Валиева вернулась в группу Тутберидзе Российская фигуристка Валиева вернулась в группу Тутберидзе

Москва19 окт Вести.Российская фигуристка Камила Валиева вернулась к сотрудничеству с группой Этери Тутберидзе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Спортсменка покинула группу Тутберидзе в конце апреля прошлого года, перейдя в группу Светланы Соколовской на "Навка Арену".

Валиева вернулась в группу Тутберидзе сообщил источник

20-летняя спортсменка решила возобновить карьеру после завершения четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Фигуристке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме обеих программ. В августе Международный союз конькобежцев присвоил Валиевой нейтральный статус, который позже был отозван.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Валиева - очень сильная девушка и спортсменка, она преодолеет созданную Международным союзом конькобежцев преграду на пути к соревнованиям.