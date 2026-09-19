Авербух сообщил, что в состоянии Татьяны Тарасовой нет ничего кризисного

Авербух рассказал о состоянии здоровья госпитализированной Татьяны Тарасовой Авербух сообщил, что в состоянии Татьяны Тарасовой нет ничего кризисного

Москва19 сен Вести.Илья Авербух сообщил, что в состоянии госпитализированной Татьяны Тарасовой нет ничего кризисного, пишет "Спорт-Экспресс".

Серебряный призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы в танцах на льду подчеркнул, что Татьяна Анатольевна – очень сильный человек.

Насколько я знаю, там нет ничего кризисного и криминального сказал Авербух

Он также признался, что после случившегося они с Тарасовой не созванивались, но периодически общаются.

Ранее сообщалось, что 79-летняя Татьяна Тарасова была госпитализирована через 10 дней после того, как ее выписали из больницы в начале сентября.

Заслуженный тренер СССР, включенная в Зал славы мирового фигурного катания, воспитала многих звезд фигурного катания, среди которых – олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Алексей Ягудин.