Москва19 сенВести.Илья Авербух сообщил, что в состоянии госпитализированной Татьяны Тарасовой нет ничего кризисного, пишет "Спорт-Экспресс".
Серебряный призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы в танцах на льду подчеркнул, что Татьяна Анатольевна – очень сильный человек.
Насколько я знаю, там нет ничего кризисного и криминальногосказал Авербух
Он также признался, что после случившегося они с Тарасовой не созванивались, но периодически общаются.
Ранее сообщалось, что 79-летняя Татьяна Тарасова была госпитализирована через 10 дней после того, как ее выписали из больницы в начале сентября.
Заслуженный тренер СССР, включенная в Зал славы мирового фигурного катания, воспитала многих звезд фигурного катания, среди которых – олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Алексей Ягудин.