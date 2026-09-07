Татьяну Тарасову выписали из больницы после планового обследования Татьяну Тарасову выписали домой после планового обследования в больнице

Москва7 сен Вести.Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выписана домой после планового обследования в больнице. Об этом сообщил ее племянник Алексей Тарасов в беседе с агентством ТАСС.

О госпитализации Татьяны Анатольевны стало известно 3 сентября, детали не раскрываются.

В настоящее время тренер уже находится дома.

Татьяне Тарасовой 79 лет. Она является советским и российским тренером по фигурному катанию, мастером спорта СССР международного класса. В 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания.

Среди известных учеников тренера Ирина Роднина и Александр Зайцев (парное катание), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Оксана Грищук и Евгений Платов (спортивные танцы), Илья Кулик, Алексей Ягудин (мужское одиночное катание ). А также и зарубежные фигуристы Денис Тен, Саша Коэн, Джонни Вейр, Мао Асада, Эван Лайсачек и др.