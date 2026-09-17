Ассистентка Тарасовой заявила, что с тренером все хорошо

Помощница Тарасовой рассказала о состоянии здоровья тренера Ассистентка Тарасовой заявила, что с тренером все хорошо

Москва17 сен Вести.Помощница Татьяны Тарасовой рассказала изданию "Абзац" о состоянии здоровья заслуженного тренера СССР. По словам девушки, переживать о состоянии здоровья специалиста не стоит.

Все хорошо, не переживайте сказала помощница

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова была повторно госпитализирована через 10 дней после предыдущей выписки из больницы. В настоящее время ее состояние оценивается как стабильное, но о выписке речи не идет. До этого Тарасова проходила плановое обследование, и тогда ее представители заявляли, что поводов для беспокойства нет.

Кроме того, в начале сентября у тренера было плановое обследование, рассказывал племянник Тарасовой Алексей.