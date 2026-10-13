Бен Аффлек назвал съемки в "Лиге справедливости" худшим эпизодом в своей карьере

"Боже, это было ужасно": Бен Аффлек рассказал о худшем моменте в карьере Бен Аффлек назвал съемки в "Лиге справедливости" худшим эпизодом в своей карьере

Москва13 окт Вести.Американский актер Бен Аффлек рассказал, что опыт работы над супергеройским фильмом "Лига справедливости", в котором он играл Бэтмена, стал худшим моментом в его карьере. Своим рассказом артист поделился в подкасте "Happy Sad Confused".

Аффлек назвал этот опыт "крайне негативным". Актер объяснил, что это было связано с его личными проблемами, а также с трагедией в семье режиссера Зака Снайдера. По словам Аффлека, студия пошла на конфликт с режиссером, что погубило проект.

Бен Аффлек объяснил, что после провала в прокате предыдущей картины "Бэтмен против Супермена" студия потребовала сделать тон "Лиги справедливости" более легким и привлекательным.

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В 2017 году режиссер Зак Снайдер прервал работу над фильмом "Лига справедливости" о супергероях DC из-за самоубийства своей 20-летней дочери. Студия Warner Bros. предложила завершить эту работу Джоссу Уидону, который существенно переделал фильм, переснял ряд сцен и изменил некоторые сюжетные линии. Многие фанаты остались недовольны результатом; некоторые отмечали, что в итоговой картине смешались разные тональности. Позднее Снайдер выпустил свою режиссерскую версию кинокартины, она получила название "Лига справедливости Зака Снайдера".

Ранее СМИ рассказали, почему роль Бэтмена в перезапуске 2022 года отошла к Роберту Паттинсону.