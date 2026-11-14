Дочь Джоли и Питта Вивьен чувствовала себя одинокой во время борьбы с РПП

"Была зла и очень одинока": дочь Джоли и Питта рассказала о своей госпитализации Дочь Джоли и Питта Вивьен чувствовала себя одинокой во время борьбы с РПП

Москва14 ноя Вести.18-летняя Вивьен Джоли, дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, рассказала, что в начале года попала в больницу из-за расстройства пищевого поведения (РПП). Как пишет издание Page Six, своим рассказом она поделилась на выставке своих картин в Лос-Анджелесе.

Вивьен Джоли представила картины с тюльпанами, которые создала под впечатлением от госпитализации. Дочь актеров сообщила, что во время пребывания в больнице чувствовала себя "злой, больной и очень одинокой".

Как и многие, я боролась с проблемами психического здоровья. Я также боролась с расстройством пищевого поведения. В начале этого года меня госпитализировали из-за расстройства пищевого поведения. Я была зла, больна и очень одинока рассказала она

По ее словам, однако в итоге "доброта и теплота детей и персонала больницы разрушили стены", которые она возвела.

Я никогда так сильно не смеялась и не плакала, никогда не была такой честной и такой самой собой. Другие дети там научили меня быть сильной, когда ты наиболее слаба. Это было худшее и лучшее время в моей жизни, и я стала лучше благодаря этому сказала Вивьен Джоли

По словам девушки, которая в раннем детстве исполнила небольшую роль в фильме "Малефисента", картины символизируют моменты, проведенные в больнице.

Вивьен - одна из шести детей Анджелины Джоли и Брэда Питта. У девушки есть брат-близнец Нокс Леон.

Ранее СМИ сообщили, что у Брэда Питта появилась новая надежда воссоединиться с детьми, хотя он не может связаться с ними, так как они сменили телефонные номера.