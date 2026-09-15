Актриса Безрукова сообщила, что впервые за 20 лет взяла больничный из-за травмы

Ирина Безрукова рассказала, как впервые за 20 лет взяла больничный Актриса Безрукова сообщила, что впервые за 20 лет взяла больничный из-за травмы

Москва15 сен Вести.Актриса Ирина Безрукова рассказала о тяжелой травме, из-за которой впервые за 20 лет взяла больничный. Рассказ артистки, давшей интервью радио "Комсомольская правда", приводит издание KP.RU.

В материале сказано, что актриса была замечена с ногой в гипсе в августе в Москве.

Ирина Безрукова рассказала, что "впервые узнала, что такое больничный лист", и в первый раз за последние 15-20 лет посетила поликлинику. Актриса положительно отозвалась о столичных поликлиниках, назвав их удобными и красивыми.

Открыли мне больничный лист. В общем, я трудоголик, и 20 лет у меня не было никаких больничных рассказала Ирина Безрукова

Актриса уточнила, что восстановление идет хорошо, она проходит различные процедуры. Ирина Безрукова также заявила, что ни один из спектаклей с ее участием не был сорван, так как коллеги согласились ее заменить.

Менеджер актрисы Станислав Влайку добавил, что она всегда продолжала работать, даже когда у нее была температура или когда ее укусила ядовитая сколопендра.

Ранее Ирина Безрукова рассказала, что первой ее мыслью после травмы была фраза из фильма "Бриллиантовая рука".