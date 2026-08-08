Москва8 авг Вести.Актриса Ирина Безрукова прервет свой театральный сезон из-за перелома ноги, который она получила вовремя прогулки с друзьями. Она пропустит как минимум 15 спектаклей, пишет Mash.

По данным Telegram-канала, у артистки диагностирован закрытый перелом без смещения и осколков. Восстановление займет больше месяца.

Из-за этого Безрукова пропустит восемь показов "Женитьбы", пять спектаклей "Пигмалиона", а также премьеру "Служебного романа" и репетиции постановки "Без вины виноватые". Также остается под вопросом выход актрисы в спектакле "Бесконечный апрель", показ которого запланирован на 2 сентября.