Еву Грин срочно доставили в больницу после ЧП на съемках "Уэнсдей"

На съемках сериала "Уэнсдей" произошло ЧП с актрисой, работу приостановили Еву Грин срочно доставили в больницу после ЧП на съемках "Уэнсдей"

Москва28 июн Вести.Актриса Ева Грин экстренно доставлена в больницу из-за инцидента на съемках третьего сезона американского сериала "Уэнсдей". Об этом сообщает издание The Sun.

Французская актриса присоединилась к актерскому составу "Уэнсдей" в третьем сезоне. Но начало съемок выдалось неудачным из-за травмы ноги. По информации издания, инцидент произошел недалеко от Дублина в Ирландии. Из-за ситуации съемки были приостановлены, но, по данным Daily Mail, возобновились в этом месяце.

Это было действительно ужасно. Ева получила травму и явно испытывала боль, а продюсеры не хотели рисковать рассказал источник

По информации издания, Ева Грин уже прошла лечение и восстанавливается.

Съемки третьего "Уэнсдей" стартовали в начале этого года. Ева Грин играет Офелию - тетю Уэнсдей. В интервью актриса говорила, что с нетерпением ждет возможности "привнести свою собственную изюминку" в мир семейки Аддамс, а сериал назвала "восхитительно мрачным и остроумным".