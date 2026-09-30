Актер дубляжа Антон Алехин погиб в ДТП в возрасте 40 лет

Актер дубляжа Антон Алехин, озвучивавший Бэтмена, погиб в ДТП Актер дубляжа Антон Алехин погиб в ДТП в возрасте 40 лет

Москва30 сен Вести.Актер дубляжа и диктор Антон Алехин, известный по озвучке Бэтмена, погиб в дорожно-транспортном происшествии. Ему было 40 лет. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на окружение актера.

По словам собеседника агентства, авария произошла 26 сентября – Алехин выбежал на дорогу на красный сигнал светофора.

Погиб Антон Алехин. Он выбежал [на дорогу] на красный [сигнал светофора], это произошло 26 сентября рассказал собеседник агентства

Алехин работал со студией Flarrow Films - там его называли "своим первым Бэтменом". Его голосом говорит герой в мультфильме "Бэтмен будущего: Возвращение Джокера", в нескольких сезонах "Лиги справедливости: Без границ" и в анимационной картине "Бэтмен и Супермен: Битва суперсыновей". В его карьере более 50 озвученных проектов.

В студии Flarrow Films сообщили, что Алехин был талантливым и востребованным профессионалом, а также замечательным человеком, который помогал им в начале пути.