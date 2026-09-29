Москва29 сенВести.В возрасте 75 лет умер американский актер Дэннис Хэскинс, известный по ролям в сериалах "Как я встретил вашу маму" и "Безумцы". Об этом пишет издание Page Six.
Издание не раскрывает причину смерти, однако известно, что актер продолжительное время страдал болезнью Паркинсона.
Дэннис Хэскинс, известный прежде всего по роли полюбившегося всем директора школы в "Спасенных звонком", скончался. Ему было 75 летотмечается в публикации
Хэскинс запомнился зрителям в сериалах "Как я встретил вашу маму", "Безумцы", "В Филадельфии всегда солнечно" и других.