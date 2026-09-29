Page Six: умер актер сериала "Как я встретил вашу маму" Дэннис Хэскинс

Американский актер из сериала "Как я встретил вашу маму" Дэннис Хэскинс умер Page Six: умер актер сериала "Как я встретил вашу маму" Дэннис Хэскинс

Москва29 сен Вести.В возрасте 75 лет умер американский актер Дэннис Хэскинс, известный по ролям в сериалах "Как я встретил вашу маму" и "Безумцы". Об этом пишет издание Page Six.

Издание не раскрывает причину смерти, однако известно, что актер продолжительное время страдал болезнью Паркинсона.

Дэннис Хэскинс, известный прежде всего по роли полюбившегося всем директора школы в "Спасенных звонком", скончался​​​. Ему было 75 лет отмечается в публикации

Хэскинс запомнился зрителям в сериалах "Как я встретил вашу маму", "Безумцы", "В Филадельфии всегда солнечно" и других.