У 34-летнего актера Митти перед смертью было напряжение в отношениях с невестой

СМИ сообщили, о чем переживал перед смертью актер из сериала "Во все тяжкие" У 34-летнего актера Митти перед смертью было напряжение в отношениях с невестой

Москва17 окт Вести.У 34-летнего американского актера из сериала "Во все тяжкие" Ар-Джея Митти перед смертью было напряжение в отношениях с невестой Кеннеди Суарес – она просила его выбрать между ней и его матерью. Об этом утверждает портал TMZ.

Многочисленные источники, близкие к его (актера. – Прим. ред.) семье, сообщают, что расстроенная невеста поставила ему ультиматум - выбрать между ней и его матерью сказано в материале

По данным таблоида, девушка считала, что мама актера Дайна вмешивается в их отношения. В материале сказано, что женщины не ладили.

По информации портала, у Митти были очень близкие отношения с матерью Дайной и сестрой Ласианной, и он не хотел разрывать отношения с мамой, что вызвало "серьезные трения" в его романе с Суарес.

Актер и его избранница начали встречаться в 2020 году, а до этого десять лет дружили. В октябре 2025 года они обручились.

Портал не уточняет, насколько связаны описанные события с уходом артиста из жизни.

Митти умер 12 октября 2026 года. По сообщениям СМИ, он покончил с собой.

Ар-Джей Митти – американский актер кино и телевидения, который, как и его персонаж из сериала "Во все тяжкие", с детства страдал ДЦП. Артист снимался также в таких сериалах, как "Ханна Монтана" и "Их перепутали в роддоме".