Москва4 нояВести.Американского актера Эрика Дэйна несколько месяцев лечили от предполагаемой нейропатии, которой у него не оказалось. Об этом говорится в посмертных мемуарах артиста, выдержки из которых опубликовала Daily Mail.
По воспоминаниям актера, известного по сериалам "Анатомия страсти" и "Эйфория", первые признаки заболевания проявились задолго до окончательного диагноза. Он постепенно терял чувствительность в правой руке и обратился за медицинской помощью.
Врачи предположили, что причиной симптомов стала нейропатия, и назначили лечение, которое, по их оценке, помогает в 90% случаев. Однако состояние Дэйна не улучшилось.
После этого актер вернулся к своему лечащему врачу в Лос-Анджелесе, который подозревал у него боковой амиотрофический склероз (БАС). Впоследствии заболевание было диагностировано.
Я знаю, что эти буквы означают прогрессирующее дегенеративное заболевание, которое постепенно разрушит нервные клетки и связи, необходимые мне, чтобы ходить, пользоваться руками, говорить и дышатьнаписал Дэйн в мемуарах
Актер публично сообщил о своем диагнозе в апреле 2025 года. Он скончался 19 февраля 2026 года в возрасте 53 лет.
Ранее в среду сообщалось о смерти 93-летнего режиссера эротических фильмов Тинто Брасса.