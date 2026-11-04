Актера "Анатомии страсти" Эрика Дэйна месяцами лечили по неверному диагнозу Актера Дэйна несколько месяцев лечили от неверно диагностированной болезни

Москва4 ноя Вести.Американского актера Эрика Дэйна несколько месяцев лечили от предполагаемой нейропатии, которой у него не оказалось. Об этом говорится в посмертных мемуарах артиста, выдержки из которых опубликовала Daily Mail.

По воспоминаниям актера, известного по сериалам "Анатомия страсти" и "Эйфория", первые признаки заболевания проявились задолго до окончательного диагноза. Он постепенно терял чувствительность в правой руке и обратился за медицинской помощью.

Врачи предположили, что причиной симптомов стала нейропатия, и назначили лечение, которое, по их оценке, помогает в 90% случаев. Однако состояние Дэйна не улучшилось.

После этого актер вернулся к своему лечащему врачу в Лос-Анджелесе, который подозревал у него боковой амиотрофический склероз (БАС). Впоследствии заболевание было диагностировано.

Я знаю, что эти буквы означают прогрессирующее дегенеративное заболевание, которое постепенно разрушит нервные клетки и связи, необходимые мне, чтобы ходить, пользоваться руками, говорить и дышать написал Дэйн в мемуарах

Актер публично сообщил о своем диагнозе в апреле 2025 года. Он скончался 19 февраля 2026 года в возрасте 53 лет.

Ранее в среду сообщалось о смерти 93-летнего режиссера эротических фильмов Тинто Брасса.