TMZ: звезда сериала "Во все тяжкие" Ар Джей Митт умер в 34 года

TMZ: актер из сериала "Во все тяжкие" Ар Джей Митт скончался на 35-м году жизни TMZ: звезда сериала "Во все тяжкие" Ар Джей Митт умер в 34 года

Москва13 окт Вести.Звезда известного сериала "Во все тяжкие" Ар Джей Митт, который сыграл в нем роль сына главного героя Уолтера Уайта, ушел из жизни в возрасте 34 лет. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на власти Техаса.

Ар Джей Митт, сыгравший Уолтера Уайта-младшего в сериале "Во все тяжкие", мертв​​​... Местный чиновник подтвердил, что Ар Джей скончался в понедельник (12 октября) в Техасе. Нам сказали, что он покончил с собой отмечается в сообщении портала

Правоохранительные органы сообщили TMZ, что расследование обстоятельств смерти продолжается.

В сериале "Во все тяжкие" Митт исполнил роль страдающего ДЦП сына главного героя - Уолтера Уайта-младшего, который поддерживал своего отца, когда у того обнаружили рак.

Актер, как и воплощенный им персонаж, жил с диагнозом ДЦП. Он регулярно участвовал в инициативах, направленных на поддержку людей с разными заболеваниями, и выступал за достоверное и уважительное изображение таких людей в кино.

Ранее сообщалось, что американский актер Си Уэйн Морган, исполнивший роль Хэнка Лумиса в культовом хорроре "Крик" 1996 года, скончался в возрасте 72 лет. Тело актера обнаружили 30 августа в ванной комнате сотрудники полиции, прибывшие на вызов.