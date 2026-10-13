Москва13 октВести.Звезда известного сериала "Во все тяжкие" Ар Джей Митт, который сыграл в нем роль сына главного героя Уолтера Уайта, ушел из жизни в возрасте 34 лет. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на власти Техаса.
Ар Джей Митт, сыгравший Уолтера Уайта-младшего в сериале "Во все тяжкие", мертв... Местный чиновник подтвердил, что Ар Джей скончался в понедельник (12 октября) в Техасе. Нам сказали, что он покончил с собойотмечается в сообщении портала
Правоохранительные органы сообщили TMZ, что расследование обстоятельств смерти продолжается.
В сериале "Во все тяжкие" Митт исполнил роль страдающего ДЦП сына главного героя - Уолтера Уайта-младшего, который поддерживал своего отца, когда у того обнаружили рак.
Актер, как и воплощенный им персонаж, жил с диагнозом ДЦП. Он регулярно участвовал в инициативах, направленных на поддержку людей с разными заболеваниями, и выступал за достоверное и уважительное изображение таких людей в кино.
Ранее сообщалось, что американский актер Си Уэйн Морган, исполнивший роль Хэнка Лумиса в культовом хорроре "Крик" 1996 года, скончался в возрасте 72 лет. Тело актера обнаружили 30 августа в ванной комнате сотрудники полиции, прибывшие на вызов.