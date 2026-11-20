Москва20 ноя Вести.В Далласе, штат Техас, обнаружено тело актера Лэнса Бродвея, который получил известность благодаря главной роли в сериале Marvel "Агенты "Щ.И.Т.". На момент смерти ему было 43 года, сообщает Metro.

По сведениям издания, прохожий случайно наткнулся на лежащего на полу в подъезде жилого дома мужчину. Полиция Далласа отреагировала на экстренный вызов, поступивший около 18.40 по местному времени 19 ноября. Судмедэксперт округа Даллас подтвердил факт смерти.

Причина гибели пока не установлена — результаты вскрытия еще не получены. До начала актерской карьеры Бродвей был профессиональным бейсболистом. В фильмографии артиста также числятся сериал "Люцифер" и боевик "Падение Олимпа" с Джерардом Батлером в главной роли.

Ранее также сообщалось, что актер сериалов "Санта-Барбара" и "Друзья" Ларри Пойндекстер скончался на 67-м году жизни.