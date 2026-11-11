Ушел из жизни американский актер Стейси Кич Variety: американский актер Стейси Кич скончался на 86-году жизни

Москва11 ноя Вести.Американский актер Стейси Кич скончался в возрасте 85 лет, сообщает журнал Variety со ссылкой на супругу артиста Мальгозию Томасси.

Международное признание и славу Кичу принесли роли в фильмах "Новые Центурионы" и "Жирный город".

По словам супруги актера, он ушел из жизни после долгой и сложной борьбы с серьезным сердечным заболеванием и сердечной недостаточностью.

Кич удостоился именной звезды на голливудской Аллее славы в 2019 году.

Накануне в возрасте 92 лет умер актер Донни Данаган, озвучивший Бемби в одноименном мультфильме.

Ранее выдающийся чилийский кинорежиссер, лауреат премии "Оскар" Себастьян Лелио скончался на 53-м году жизни.