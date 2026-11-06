Чилийский режиссер Себастьян Лелио скончался на 53-м году жизни TVN: умер лауреат премии "Оскар" Себастьян Лелио

Москва6 ноя Вести.Выдающийся чилийский кинорежиссер, лауреат премии "Оскар" Себастьян Лелио скончался на 53-м году жизни.

Его фильм "Фантастическая женщина" в 2018 году был отмечен "Оскаром" как лучший фильм на иностранном языке.

Известный чилийский режиссер и лауреат премии "Оскар" Себастьян Лелио скончался в возрасте 52 лет говорится в материале телеканала TVN

Причины смерти режиссера не уточняются.

Лелио родился в 1974 году в аргентинском городе Мендоса. За свою карьеру он снял более десяти фильмов и сериалов.

Ранее из жизни ушел итальянский режиссер эротических фильмов Тинто Брасс. Свою карьеру он завершил в 2010 году после инсульта.

В июне 2026 года скончался режиссер американских сериалов "Друзья" и "Теория большого взрыва" Джеймс Берроуз. Своими работами он заработал репутацию "Стивена Спилберга ситкомов".