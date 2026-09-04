AFP: французский режиссер Тони Гатлиф умер в возрасте 77 лет

Умер режиссер "Изгнанников" и "Гаджо Дило" Тони Гатлиф AFP: французский режиссер Тони Гатлиф умер в возрасте 77 лет

Москва4 сен Вести.На 78 году жизни умер французский режиссер, сценарист и композитор Мишель Буалем Дахмани, известный под псевдонимом Тони Гатлиф. Об этом сообщило агентство France Press (AFP).

Тони Гатлиф, поборник цыганской культуры, на счету которого около двадцати фильмов, включая "Гаджо Дило", скончался в среду в возрасте 77 лет говорится в публикации

Режиссер скончался, не завершив работу над историческим фильмом. Смерть застала его в коммуне Арль в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции.

Гатлиф дважды удостаивался наград Каннского фестиваля. В 1993 году его картина "Добрый путь" взяла победу в номинации "Особый взгляд".

Вторую награду Гатлиф получил в 2004 году, за режиссуру фильма "Изгнанники", где также выступил сценаристом, продюсером и композитором.