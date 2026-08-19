Британский режиссер Джон Ирвин умер в возрасте 86 лет В Великобритании умер режиссер известного фильма о Вьетнамской войне

Москва19 авг Вести.Британский режиссер Джон Ирвин, известный по фильму "Высота "Гамбургер" (1987) о Вьетнамской войне и мини-сериалу "Шпион, выйди вон!" (1979), умер на 87-м году жизни.

Ирвин скончался в доме своей невестки в Великобритании 11 августа. Причина смерти не уточняется, сообщил журнал Variety со ссылкой на продюсеров режиссера.

Джон Ирвин родился в британском Ньюкасле в 1940 году. Он окончил Лондонскую школу киноискусства, где начал работать в качестве ассистента над документальными и короткометражными фильмами, в том числе посвященными Вьетнамской войне. Его фильм 1987 года "Высота "Гамбургер" считается одним из наиболее реалистичных изображений той войны.

К концу своей карьеры Ирвин снял более чем 30 фильмах и получил три номинации на премию BAFTA, среди его заметных работ — "Дневник черепахи", "Месяц у озера", "Вдовья гора".

В 1980-х и 1990-х годах он полностью погрузился в голливудскую режиссуру, работая с такими звездами, как Патрик Суэйзи ("Ближайший родственник"), Арнольд Шварценеггер ("Без компромиссов") и Ума Турман ("Месяц у озера", "Робин Гуд") в 1991 году.