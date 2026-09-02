Москва2 сен Вести.Виктор Миллер, написавший сценарий к культовому фильму ужасов "Пятница, 13-е", ушел из жизни в понедельник, 31 августа, в городе Аламеда в Калифорнии в возрасте 86 лет. Об этом сообщает издание Variety.

Виктор Миллер родился в Новом Орлеане в 1940 году. У него остались жена Тина и двое сыновей – Иэн и Джош.

Снятая в 1980 году "Пятница, 13-е" стала важной вехой в истории слэшеров. Именно этот фильм ввел в массовую культуру образ подростков в летнем лагере, отрезанных от помощи взрослых, и породил одну из самых популярных хоррор-франшиз.

Накануне стало известно о смерти на 89-м году жизни актера, который снялся в советском фильме Леонида Быкова "В бой идут одни "старики", Леонида Марченко.