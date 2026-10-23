Умер известный по ролям в "Чужом" и "Лучшем стрелке" актер Том Скерритт

Звезда фильма "Чужой" Том Скерритт умер в возрасте 93 лет Умер известный по ролям в "Чужом" и "Лучшем стрелке" актер Том Скерритт

Москва23 окт Вести.Американский актер Том Скерритт, известный по ролям в фильмах "Чужой" и "Лучший стрелок", скончался на 94-й году жизни, передает Associated Press.

Родственники артиста уточнили, что он ушел из жизни 21 октября по естественным причинам.

Весь мир знал Тома благодаря его выдающейся актерской карьере, мы же знали его как человека, обладающего чувством юмора, любознательностью, мудростью и щедростью — он привносил в нашу жизнь любовь приводит агентство фрагмент заявления представителей семьи актера

Журнал Hollywood Reporter отметил, что за 60 лет карьеры Скерритт благодаря мужественной внешности и густым усам воплощал на экране сильных и уверенных мужчин, часто занимавших ответственные должности.

Изначально актер отказался от роли капитана корабля "Ностромо" в "Чужом" (1979), опасаясь, что бюджет картины уйдет на спецэффекты. Но он изменил решение, узнав, что режиссером станет Ридли Скотт. В "Лучшем стрелке" (1986) Скерритт сыграл начальника училища, где главный герой осваивает пилотирование.

Среди других его заметных работ — муж героини Ширли Маклейн в "Поворотном пункте" (1977), супруг персонажа Салли Филд в "Стальных магнолиях" (1989), а также карьерист в "Контакте" (1997), который мешает героине Джоди Фостер наладить связь с внеземным разумом.

На театральной сцене Скерритт в 2004 году исполнил роль рассказчика в "Нашем городке", а в 2013-м дебютировал на Бродвее в постановке по роману Джона Гришэма "Время убивать".

Актера дважды номинировали на "Эмми" за работу в сериале "Застава фехтовальщиков". В 1993 году Скерритт победил в категории "Лучший актер драматического сериала".