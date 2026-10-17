Американский актер Майкл Форест умер в США в возрасте 97 лет

Звезда Star Trek Майкл Форест скончался в США в 97 лет Американский актер Майкл Форест умер в США в возрасте 97 лет

Москва17 окт Вести.Американский актер Майкл Форест умер 14 октября в возрасте 97 лет. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на друга Фореста - Джеймса А. Брауна.

Скончался Майкл Форест… Ему было 97 лет. Как сообщил его друг Джеймс А. Браун, Форест ушел из жизни в среду; в последнее время он проживал в учреждении для пожилых людей в городе Спаркс, штат Невада говорится в публикации

В ходе актерской карьеры Форест, в частности, отметился ролями в сериалах "Звездный путь" (Star Trek) и "Сумеречная зона", в фильмах "Изгой" и "Кинг-Конг жив".

Кроме того, Форест работал актером озвучки и дубляжа. Среди его работ в этом качестве - мультфильмы "Манускрипт ниндзя", "Эксперименты Лейн", "Триган", "Призрак в доспехах: Синдром одиночки", "Призрак в доспехах: 2.0", "Ковбой Бибоп", "Паприка".