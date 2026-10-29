Москва29 окт Вести.

Английский актер Патрик Стюарт, известный по ролям капитана Жан-Люка Пикара в сериале "Звездный путь: Следующее поколение" и профессора Чарльза Ксавьера во франшизе "Люди Икс", умер в возрасте 86 лет.

Согласно опубликованному сообщению на странице артиста в соцсетях, он скончался в понедельник, 26 октября, в окружении супруги Санни Озелл после непродолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера.

Патрик Стюарт родился 13 июля 1940 года в городе Мирфилд в английском графстве Йоркшир. Актерскую карьеру он начал в 1950-х годах, а в дальнейшем около 14 лет работал в Королевской шекспировской компании, исполняя роли в классических театральных постановках.

Мировую известность Стюарт получил благодаря роли капитана Жан-Люка Пикара в сериале "Звездный путь: Следующее поколение", который выходил с 1987 по 1994 год. Позднее он сыграл профессора Чарльза Ксавьера, наставника мутантов, в серии фильмов "Люди Икс". Актер также снимался в картинах "Дюна" (1984) и "Робин Гуд: Мужчины в трико" (1993), а также исполнил роль капитана Ахава в телевизионной экранизации романа "Моби Дик" (1998).

В 2010 году Стюарт был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II за заслуги в области драматического искусства. За свою карьеру он получил две премии Лоренса Оливье и был номинирован на ряд престижных наград, включая "Эмми", "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров США. В 2023 году актер выпустил автобиографию Making It So.