Москва15 авг Вести.Известный среди фанатов кинофраншизы "Звездные войны" британский актер Ник Джозеф скончался в возрасте 60 лет. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на сообщение близкого друга артиста.

Актер сыграл майора Архула Хекстрофона в фильме "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда". В финале фильма он подносил медали принцессе Лее для награждения Люка Скайуокера и Хана Соло. Также он известен по работам в сериале "Жители Ист-Энда" и фильме о Джеймсе Бонде.

По заявлению близкого друга, Ник Джозеф внезапно ушел из жизни пишет Daily Mail

Причина смерти артиста не разглашается.

Джозеф был завсегдатаем фанатских мероприятий, посвященных "Звездным войнам". Уточняется, что он также собирался посетить празднование 50-й годовщины кинофраншизы в 2027 году.