Москва20 ноя Вести.Британский актер Патрик Стюарт скончался в результате остановки сердца на фоне нейрокогнитивного расстройства. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти артиста.

По данным издания, известный по роли капитана Жан-Люка Пикара в сериале "Звездный путь" актер страдал болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви.

Непосредственной причиной смерти стала остановка сердца и легких на фоне нейрокогнитивного расстройства, связанного с тельцами Леви уточняется в статье

Портал также сообщил, что тело актера кремировали с применением метода водной кремации.

О смерти Стюарта в возрасте 86 лет стало известно в конце октября.

Широкую известность Стюарту принесла роль капитана Жан-Люка Пикара в сериале "Звездный путь: Следующее поколение". Актер снимался во всех семи сезонах проекта, а также в четырех полнометражных фильмах франшизы, вышедших с 1994 по 2002 год.

Другой известной работой Стюарта стала роль профессора Чарльза Ксавьера в серии фильмов "Люди Икс".