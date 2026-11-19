Умер актер из "Друзей" Ларри Пойндекстер Актер Ларри Пойндекстер скончался в больнице после ДТП

Москва19 ноя Вести.Актер сериалов "Санта-Барбара" и "Друзья" Ларри Пойндекстер скончался на 67-м году жизни, пишет издание Deadline.

Сообщается, что актер умер 18 ноября в больнице после ДТП, случившегося 14 ноября. Его сбил автомобиль, когда он переходил дорогу. Пойндекстера не стало в день операции на ребра.

Артист стал широко известен после роли капитана полиции Тома Фуллера в боевике "S.W.A.T." (2003). В его фильмографии почти 200 проектов, среди которых "Санта-Барбара", "Друзья" и "Как я встретил вашу маму".

Ранее в возрасте 43 лет скончался актер Кристиан Казинс, известный по роли в кинокартине "Няньки".