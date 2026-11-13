TMZ: сыгравший в фильме "Няньки" актер Кристиан Казинс умер в возрасте 43 лет

Актер Кристиан Казинс, сыгравший в фильме "Няньки", умер в возрасте 43 лет TMZ: сыгравший в фильме "Няньки" актер Кристиан Казинс умер в возрасте 43 лет

Москва13 ноя Вести.Американский актер Кристиан Казинс, известный по роли в кинокартине "Няньки" (Twin Sitters, 1994), скончался на 44-м году жизни. Об этом сообщил портал TMZ, ссылаясь на сводного брата актера Йонаса Розера.

По его данным, Казинс умер 20 октября от заболевания печени. Других подробностей не приводится.

Кристиан Казинс родился в 1983 году в Калифорнии, США. Первую роль он сыграл в возрасте четырех лет вместе со своим братом-близнецом Джозефом Казинсом в сериале "Тихая пристань". Позднее братья приняли участие в фильмах "Детсадовский полицейский" и "Няньки".

Днем ранее стало известно о смерти американского киноактера Энтони Кларка, знаменитого по сериалу "Да, дорогая!". О кончине артиста 12 ноября сообщил его коллега Майк О'Мэлли. На момент смерти Кларку было 62 года.