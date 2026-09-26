Итальянский продюсер д’Амико, работавшая с Михалковым, умерла в возрасте 85 лет

Итальянский продюсер Сильвия д’Амико, работавшая с Михалковым, скончалась Итальянский продюсер д’Амико, работавшая с Михалковым, умерла в возрасте 85 лет

Москва26 сен Вести.В возрасте 85 лет скончалась итальянский продюсер Сильвия д’Амико. Она работала с режиссером Никитой Михалковым над картиной "Очи черные", а также с другими отечественными кинематографистами. Об этом сообщил ТАСС.

Информацию о смерти продюсера распространили ее ближайшие родственники.

Сильвия искренне любила Россию, много раз бывала в Москве, на разных фестивалях по всей стране. Она всегда привозила итальянские фильмы, кинодеятелей цитирует ТАСС одного из близких Сильвии

Из актерского состава фильма "Очи черные", вышедшего в 1987 году, в живых остались только актрисы Марта Келлер и Елена Сафонова. Последняя 14 июня отметила свое 70-летие. Заслуженную артистку РФ с Днем рождения поздравлял президент страны Владимир Путин.