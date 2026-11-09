Москва9 ноя Вести.Актер Донни Данаган, озвучивший Бемби в одноименном мультфильме, умер в возрасте 92 лет. Причиной смерти стал рак легких, пишет газета The Hollywood Reporter.

Данаган скончался​​​... От рака легких говорится в сообщении издания

Донни Данаган родился 16 августа 1934 года в Сан-Антонио, штат Техас, но детство провел в Мемфисе, где его семья боролась с бедностью во времена Великой депрессии. В возрасте трех с половиной лет он выиграл конкурс талантов, станцевав чечетку, после чего его заметил голливудский продюссер, и семья переехала в Калифорнию. С 1938 по 1942 год он снялся в семи классических фильмах, включая "Сына Франкенштейна" и "Башню смерти", а в 1942 году озвучил Бемби.

После ухода из кино Данаган в 1952 году, в возрасте 18 лет, записался в морскую пехоту США. Он стал самым молодым инструктором по строевой подготовке, трижды служил во Вьетнаме и был неоднократно ранен. За 25 лет службы он удостоился нескольких наград, а в 1977 году вышел в отставку в звании майора.

Данаган долгие годы скрывал свое актерское прошлое от сослуживцев, опасаясь, что его станут называть "майором Бемби". О том, что он озвучивал знаменитого олененка, широкая общественность узнала лишь в 2004 году.

Ранее стало известно о смерти заслуженного тренера РСФСР по лыжному двоеборью Леонида Баранова. Ему было 95 лет.