Умер модельер Боб Маки, девять раз получавший премию "Эмми" Американский модельер Боб Маки умер в возрасте 87 лет

Москва14 сен Вести.Американский модельер и художник по костюмам Боб Маки скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщили на его странице в Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

С тяжелым сердцем сообщаем, что сегодня скончался господин Боб Маки говорится в сообщении

Причина смерти не уточняется.

Маки девять раз становился лауреатом премии "Эмми" и трижды номинировался на "Оскар".

В начале карьеры Маки участвовал в создании знаменитого платья Мэрилин Монро, в котором она исполняла Happy Birthday для Джона Кеннеди в 1962 году. Модельер сделал эскиз наряда, который впоследствии стал одним из самых известных платьев XX века.

Боб Маки работал не только с артистами, но и с Mattel, создавая наряды для коллекционных кукол Barbie.