Москва21 авгВести.Барри Митчелл, один из басистов рок-группы Queen, ушел из жизни. Об этом сообщил руководитель архива компании Queen Productions Грэг Брукс.
Басист раннего этапа (в 1970-х) истории Queen Барри Митчелл скончалсянаписал Брукс в своих соцсетях
Митчелл стал вторым басистом легендарной группы и играл в ее составе с 1970 по 1971 год. В коллективе он провел полгода, и именно его авторству принадлежат басовые партии таких композиций, как Liar и Son аnd Daughter. Всего вместе с группой музыкант выступил на 13 концертах, большая часть которых прошла в Великобритании.
Ранее сообщалось, что в 2024 году компания Queen Productions, которая принадлежит музыкантам группы Брайану Мэю, Роджеру Тейлору и Джону Дикону, заплатила 14,7 млн налогов, таким образом войдя в сотню крупнейших налогоплательщиков Великобритании. Их доходы за этот же период составили 49,3 млн долларов, в основном они были получены за счет авторских отчислений.