Умер один из первых басистов группы Queen Барри Митчелл Скончался басист Барри Митчелл, игравший в Queen в 1970-1971 годах

Москва21 авг Вести.Барри Митчелл, один из басистов рок-группы Queen, ушел из жизни. Об этом сообщил руководитель архива компании Queen Productions Грэг Брукс.

Басист раннего этапа (в 1970-х) истории Queen Барри Митчелл скончался написал Брукс в своих соцсетях

Митчелл стал вторым басистом легендарной группы и играл в ее составе с 1970 по 1971 год. В коллективе он провел полгода, и именно его авторству принадлежат басовые партии таких композиций, как Liar и Son аnd Daughter. Всего вместе с группой музыкант выступил на 13 концертах, большая часть которых прошла в Великобритании.

Ранее сообщалось, что в 2024 году компания Queen Productions, которая принадлежит музыкантам группы Брайану Мэю, Роджеру Тейлору и Джону Дикону, заплатила 14,7 млн налогов, таким образом войдя в сотню крупнейших налогоплательщиков Великобритании. Их доходы за этот же период составили 49,3 млн долларов, в основном они были получены за счет авторских отчислений.