Умер озвучивавший Багза Банни и Даффи Дака актер Эрик Бауза Скончался озвучивавший Багза Банни и Даффи Дака актер Эрик Бауза

Москва26 окт Вести.Канадско-американский актер озвучивания Эрик Бауза, известный по работе над мультсериалами Looney Tunes ("Веселые мелодии"), скончался в возрасте 46 лет. О его смерти сообщила семья артиста.

Соответствующее заявление родственники опубликовали на странице Баузы в Instagram (запрещен в РФ).

Эрик Бауза, лауреат премии "Эмми", актер озвучивания и современный голос культовых персонажей Looney Tunes – Багза Банни и Даффи Дака, а также десятков других любимых мультперсонажей, скоропостижно скончался сказано в публикации

Актер умер в воскресенье, 25 октября, у себя дома. Причиной смерти могла стать гипертоническая сердечно-сосудистая болезнь, пишет Variety со ссылкой на данные судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Бауза родился 7 декабря 1979 года в Скарборо, районе Торонто. Свою карьеру в анимационной индустрии он начал в Голливуде, где работал художником по персонажам.

Актер озвучивал многочисленных героев детских анимационных проектов. Среди наиболее известных его работ– голоса Багза Банни и Даффи Дака из серии мультфильмов "Веселые мелодии". За свою профессиональную деятельность актер был удостоен премии "Эмми".

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