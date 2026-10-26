Бывший премьер-министр Японии Ясуо Фукуда умер в возрасте 90 лет

Экс-премьер Японии Ясуо Фукуда умер на 91-м году жизни Бывший премьер-министр Японии Ясуо Фукуда умер в возрасте 90 лет

Москва26 окт Вести.Бывший премьер-министр Японии Ясуо Фукуда скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщила газета "Никкэй".

По данным издания, причиной смерти экс-политика стала сердечная недостаточность.

Фукуда возглавлял правительство с сентября 2007 года по сентябрь 2008 года. Свою политическую карьеру он начал в 1970-х годах, когда стал секретарем своего отца Такэо Фукуды, также занимавшего пост премьер-министра.

Во внешней политике Ясуо Фукуда считался "голубем" и выступал за развитие отношений со странами Азии, в первую очередь, с Китаем.

Продолжателем политической династии остается сын Ясуо Фукуды Тацуо Фукуда – депутат парламента от правящей Либерально-демократической партии.

Ранее стало известно о смерти канадско-американского актера озвучивания Эрика Баузы, известного по работе над мультсериалами Looney Tunes ("Веселые мелодии").