Москва23 окт Вести.Японский писатель Рю (Рюноскэ) Мураками ушел из жизни в возрасте 74 лет. О его смерти сообщило издательство Gentosha, публикующее произведения автора с 1990-х годов.

По данным издательства, писатель скончался 17 октября у себя дома.

Мураками родился 19 февраля 1952 года в городе Сасэбо префектуры Нагасаки в семье художника. За свою карьеру он написал свыше 40 романов и стал лауреатом множества литературных премий. Критики считают его одним из наиболее радикальных голосов послевоенной японской литературы.

Среди самых известных произведений писателя – "Все оттенки голубого", "Дети из камеры хранения" и "Мисо-суп".