Москва6 октВести.Писатель и бывший член английского парламента скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает радиостанция London Broadcasting Company (LBC).
Политик и автор бестселлеров Джеффри Арчер внезапно скончался в возрасте 86 летговорится в сообщении
Как отмечается, Арчер умер "в перерыве между написанием книги". До запланированного выхода его новой книги "Адам и Ева" оставался всего один день.
Арчер был депутатом Палаты общин (нижней палаты) британского парламента с 1969 по 1974 годы.
Его писательские творения разошлись тиражом более 300 миллионов экземпляров по всему миру. Самыми известными его произведениями считаются семейная сага "Хроники Клифтонов" и роман "Каин и Авель".
Ранее сообщалось, что сенегальский писатель Шейх Хамиду Кане скончался в возрасте 98 лет.