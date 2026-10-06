Писатель и бывший депутат Джеффри Арчер скончался на 87-м году жизни

Британский писатель и экс-депутат Джеффри Арчер скончался в возрасте 86 лет Писатель и бывший депутат Джеффри Арчер скончался на 87-м году жизни

Москва6 окт Вести.Писатель и бывший член английского парламента скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает радиостанция London Broadcasting Company (LBC).

Политик и автор бестселлеров Джеффри Арчер внезапно скончался в возрасте 86 лет говорится в сообщении

Как отмечается, Арчер умер "в перерыве между написанием книги". До запланированного выхода его новой книги "Адам и Ева" оставался всего один день.

Арчер был депутатом Палаты общин (нижней палаты) британского парламента с 1969 по 1974 годы.

Его писательские творения разошлись тиражом более 300 миллионов экземпляров по всему миру. Самыми известными его произведениями считаются семейная сага "Хроники Клифтонов" и роман "Каин и Авель".

Ранее сообщалось, что сенегальский писатель Шейх Хамиду Кане скончался в возрасте 98 лет.