Москва6 ноя Вести.Сенатор от штата Западная Вирджиния Джон Рокфеллер ушел из жизни – ему было 89 лет. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным журналистов, политик скончался в собственном доме в Вашингтоне. Причины смерти не разглашаются.

Джон Дэвисон "Джей" Рокфеллер – правнук первого в мире официального долларового миллиардера Джона Дэвисона Рокфеллера, который основал нефтяную компанию Standard Oil.

Правнук миллиардера занял пост сенатора в 1985 году и находился на этой должности почти 30 лет. Именно комитет, возглавляемый Рокфеллером, критиковал 43-го президента Джорджа Буша-младшего за начало войны в Ираке.

В 2015 году Рокфеллер ушел из Сената. Политик был женат, имел четырех детей и десять внуков.